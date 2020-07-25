الشمساني يتسلم رسميا قيادة اللواء 35 مدرع من الأهدل

السبت 25 يوليو-تموز 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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جرى اليوم السبت في تعز عملية الاستلام والتسليم لقيادة اللواء 35 مدرع بين العقيد عبدالملك الأهدل والعميد عبدالرحمن الشمساني.

وتسلم الشمساني رسميا قيادة اللواء 35 مدرع بحضور المحافظ نبيل شمسان وقائد قوات الأمن الخاصة العميد جميل عقلان.

وجرت عملية الاستلام والتسليم لقيادة اللواء 35 مدرع في مقر عملية الأمن الخاص بمنطقة الخيامي.

وقال مصدر حضر التسليم ،إن العملية تمت بين العقيد عبد الملك الأهدل أركان حرب اللواء 35مدرع والعميد عبد الرحمن الشمساني قائد اللواء المعين حديثاً بحضور المحافظ نبيل شمسان وقائد القوات الخاصة ومديري مديريتي الشمايتين والمعافر.

واليوم شهدت مديرتي المعافر والمواسط مظاهرات حاشدة دعما للدولة وضد التمرد على قرارات الرئيس هادي.

واعلن المتظاهرون تأييدهم تعيين الشمساني قائدا للواء 35 مدرع.. واعتبروه قرارا صائبا واختيارا موفقا وحكيما والذي جاء خلفا للشهيد البطل عدنان الحمادي واللذان مثلا وجهان لعملة وطنية واحدة ورفقاء درب التحرير واستعادة الدولة.

وقال بيان عن المظاهرات إن اللواء 35 مدرع هو أحد أعمدة الجيش الوطني في تعز، حيث كان وما يزال قلعة للذود عن المدينة وحصنًا يرفض التجاوب مع كل المشاريع الصغيرة.