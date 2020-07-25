المهرة تصفع انتقالي الامارات وضربة استباقية لزعماء القبائل والأمنية تصدر بيان ناري وقرار قوي

السبت 25 يوليو-تموز 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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سيطر رجال القبائل في المهرة (شرق اليمن) مساء الجمعة على منصة وساحة الاحتفالات بمدينة الغيظة عاصمة المحافظة قبل ساعات من فعالية دعا لها ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات كان مقرر لها ان تقام عصر السبت.

وقالت مصادر قبلية لـ «مأرب برس» ان ابناء المهرة بكل مكوناتهم وتوجهاتهم لن يسمحوا للانتقالي بالعبث بأمن واستقرار المحافظة.

وعقب سيطرتها على منصة الاحتفالات في خطوة استباقية لمنع فعالية الانتقالي ؛سلمت القبائل المكان للاجهزة الامنية بالمحافظة.

*بيان اللجنة الامنية

تزامن ذلك مع اجتماع طارئ للجنة الامنية برئاسة محافظ المهرة وحضور قيادات عسكرية وامنية وزعماء قبائل خرج بعدة قرارات.

وأعلنت اللجنة في وقت متأخر من مساء الجمعة، تعليق ومنع فعالية المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا والتي كان من المقرر إقامتها عصر اليوم السبت في ساحة العروض بمدينة الغيضة عاصمة المحافظة.

وقال اللجنة في بيان لها "نظرا لما تمليه المصلحة العامة وحرصا منها على السكينة العامة وأمن واستقرار المحافظة وإمكانية استغلال هذه الظروف من أية عناصر مشبوهة، قررت اللجنة الأمنية بالمحافظة منع أية فعاليات لأي طرف كان".

ودعت اللجنة الأمنية جميع الأطراف والمواطنين إلى التجاوب مع السلطات المحلية وعدم الزج بالمحافظة في أتون الصراعات.

وأكدت اللجنة أنها لن تسمح بأي فعل يمس بأمن وسكينة المحافظة وستعمل على الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة كما أنها لن تسمح بالمظاهر المسلحة والاستعراض بالسلاح وتخويف المواطنين وإرهابهم.

وأهابت، اللجنة الأمنية بكافة أبناء وسكان المحافظة الوقوف مع مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية وعدم الانجرار نحو جر المحافظة إلى مربع العنف والصراع.

*دعوة من المحافظ

الى ذلك دعا محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، مساء الجمعة، الأطراف إلى تحكيم لغة العقل وتجنيب المحافظة الانزلاق في الصراعات والفوضى.

وقال المحافظ ياسر في تغريدة على تويتر: "حفاظا على أمن واستقرار المحافظة ولتجنيبها الانزلاق في الصراعات والفوضى، ندعوا جميع الأطراف إلى تحكيم لغة العقل وتقديم مصلحة المحافظة على ما عداها".

ودعا إلى التعاون مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المحافظة والابتعاد بها عن ما لا يحمد عقباه.

* انتشار واسع

واليوم السبت شهدت الغيظة انتشارا امنيا وعسكريا واسعا.

وانتشرت عناصر أمنية وعسكرية بكثافة في مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة بعد ساعات من صدور قرار للجنة الأمنية بمنع إقامة أية فعاليات في المحافظة.

وسبق هذا الانتشار اغلاق مركز المحافظة من قبل زعماء القبائل واغلقت كل الطرق المؤدية الى اماكن الاحتفالات التي كان الانتقالي ينوي اقامة فعاليته فيها.