لليوم الرابع على التوالي...أمريكا تسجل أكثر من ألف وفاة جديدة بكورونا

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سجلت الولايات المتحدة، يوم الجمعة أكثر من 1000 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد 19، لليوم الرابع على التوالي.
وكانت أوائل يونيو/ تموز هي المرة الأخيرة التي سجلت فيها الولايات المتحدة أكثر من 1000 حالة وفاة في اليوم لمدة أربعة أيام متتالية منذ تفشي الوباء في البلاد.
وحتى يوليو/ تموز، حطمت 19 ولاية أمريكية أرقاما قياسية في يوم واحد للزيادات في وفيات كوفيد 19، وفقًا لإحصاءات رويترز.
وبحسب إحصاء لرويترز، تحتل الولايات المتحدة المرتبة السابعة عالميا من حيث الوفيات لكل فرد من بين 20 دولة لديها أكبر حالات تفشي المرض.
يشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الولايات المتحدة تجاوز 4 ملايين شخص، بحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.