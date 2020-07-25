مدفعية الجيش الوطني تستهدف اجتماعاً لقيادات حوثية في نهم

السبت 25 يوليو-تموز 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي، بينهم قيادات ميدانية، مصرعهم، إثر قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني في نهم ، شرقي العاصمة صنعاء.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مدفعية الجيش الوطني، استهدفت اجتماعا لعدد من قيادات الميليشيات في جبهة نهم، شرقي صنعاء، ما أدى إلى تدمير مقر الاجتماع ومصرع وجرح كل من كان بداخله.

كما قصفت مدفعية الجيش تعزيزات للميليشيات الحوثية في الجبهة، وتدمير عدد من العربات القتالية التابعة لها، ومصرع من كان على متنها.

هذا ودارت مواجهات في مواقع متفرقة في جبهة نهم، قتل وجُرح على إثرها عدد من عناصر الميليشيات.

وفي السياق، تواصل مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهداف مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية في الجبهة، وتكبدها خسائر كبيرة في العدد والعدة.