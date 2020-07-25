مدفعية الجيش الوطني تستهدف اجتماعاً لقيادات حوثية في نهم معمر الإياني: سياسات قطرفي اليمن تتناغم مع الانقلاب الحوثي وزير الصحة: يدعوا المجتمع الدولي بضغط على المليشيات الحوثية للإفصاح عن اعداد الإصابات ب كورونا اتهامات متبادلة و مراوغات حوثية..خزان صافر كارثة عالمية تلوح في الافق 7دول عربية تمنع صلاة العيد بالمساجد والساحات ..وهذه الدولة تعارض في خطوة استباقية مسلحون يغلقون منافذ المهرة في وجه الإنتقالي هاني بن بريك يهاجم بجنون القنوات الفضائية السعودية ويتهم الإخوان المسلمين باختراق الإعلام السعودي نائب رئيس الجمهورية يعزي في وفاة قائد عسكري برتبة لواء فيروس كورونا ينعش الدعارة في أمريكا ونيويورك في الصدارة السعودية تكشف عن 5 شروط لاستخراج تصريح العروض الترفيهية
لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي، بينهم قيادات ميدانية، مصرعهم، إثر قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني في نهم ، شرقي العاصمة صنعاء.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مدفعية الجيش الوطني، استهدفت اجتماعا لعدد من قيادات الميليشيات في جبهة نهم، شرقي صنعاء، ما أدى إلى تدمير مقر الاجتماع ومصرع وجرح كل من كان بداخله.
كما قصفت مدفعية الجيش تعزيزات للميليشيات الحوثية في الجبهة، وتدمير عدد من العربات القتالية التابعة لها، ومصرع من كان على متنها.
هذا ودارت مواجهات في مواقع متفرقة في جبهة نهم، قتل وجُرح على إثرها عدد من عناصر الميليشيات.
وفي السياق، تواصل مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهداف مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية في الجبهة، وتكبدها خسائر كبيرة في العدد والعدة.