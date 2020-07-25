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معمر الإياني: سياسات قطرفي اليمن تتناغم مع الانقلاب الحوثي

السبت 25 يوليو-تموز 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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 أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن "سياسات قطر في الأزمة اليمنية تتناغم مع الانقلاب الحوثي".

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات له على تويتر، إن "سياسات قطر تضر بالقضية الوطنية ومصالح الشعب اليمني".

و تابع أن "قطر أنشأت منصات إعلامية للإساءة للحكومة اليمنية".

إلى ذلك أضاف الإرياني أن "قطر تعمل على تفكيك الجبهة الوطنية وشغل الرأي العام بأزمات جانبية".

ولفت إلى أنه "مؤسف أن تقف قطر بعيداً عن العرب فيما يواجهونه من تحديات وقضايا".

"مكايدة سياسية" كما أكد أن "قطر تقدم خدمات مجانية لنظام إيران من باب المكايدة السياسية".

وأضاف: "ندعو قطر لمراجعة سياساتها وعدم اتخاذ اليمن مادة للمكايدة".

 
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