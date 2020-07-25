مدفعية الجيش الوطني تستهدف اجتماعاً لقيادات حوثية في نهم معمر الإياني: سياسات قطرفي اليمن تتناغم مع الانقلاب الحوثي وزير الصحة: يدعوا المجتمع الدولي بضغط على المليشيات الحوثية للإفصاح عن اعداد الإصابات ب كورونا اتهامات متبادلة و مراوغات حوثية..خزان صافر كارثة عالمية تلوح في الافق 7دول عربية تمنع صلاة العيد بالمساجد والساحات ..وهذه الدولة تعارض في خطوة استباقية مسلحون يغلقون منافذ المهرة في وجه الإنتقالي هاني بن بريك يهاجم بجنون القنوات الفضائية السعودية ويتهم الإخوان المسلمين باختراق الإعلام السعودي نائب رئيس الجمهورية يعزي في وفاة قائد عسكري برتبة لواء فيروس كورونا ينعش الدعارة في أمريكا ونيويورك في الصدارة السعودية تكشف عن 5 شروط لاستخراج تصريح العروض الترفيهية
أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن "سياسات قطر في الأزمة اليمنية تتناغم مع الانقلاب الحوثي".
وقال الإرياني في سلسلة تغريدات له على تويتر، إن "سياسات قطر تضر بالقضية الوطنية ومصالح الشعب اليمني".
و تابع أن "قطر أنشأت منصات إعلامية للإساءة للحكومة اليمنية".
إلى ذلك أضاف الإرياني أن "قطر تعمل على تفكيك الجبهة الوطنية وشغل الرأي العام بأزمات جانبية".
ولفت إلى أنه "مؤسف أن تقف قطر بعيداً عن العرب فيما يواجهونه من تحديات وقضايا".
"مكايدة سياسية" كما أكد أن "قطر تقدم خدمات مجانية لنظام إيران من باب المكايدة السياسية".
وأضاف: "ندعو قطر لمراجعة سياساتها وعدم اتخاذ اليمن مادة للمكايدة".