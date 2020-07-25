وزير الصحة: يدعوا المجتمع الدولي بضغط على المليشيات الحوثية للإفصاح عن اعداد الإصابات ب كورونا

السبت 25 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي للضغط على مليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، الى التعامل بمسؤولية والإفصاح عن عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها لما فيه مصلحة جميع اليمنيين.

وقال وزير الصحة العامة والسكان بالحكومة، ناصر باعوم، إن حكومة بلاده تعاملت بوضوح وشفافية في الإعلان عن حالات الإصابة والوفيات بوباء كورونا، فيما تستمر مليشيات الحوثي بالتعنت وإخفاء عدد الإصابات بالفايروس في مناطق سيطرتها.

وشدد الوزير باعوم لدى لقائه نائب السفير البريطاني لدى اليمن سيمون سمارت أمس على تقديم مزيد من الدعم للقطاع الصحي في اليمن حتى يتسنى له تقديم الخدمات الصحية للمرضى في مختلف المحافظات.

واستعرض باعوم، الإجراءات والجهود التي بذلتها الحكومة في مواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وقال إن الحكومة سخرت كافة الإمكانيات المتاحة لمجابهة هذا الوباء، وقامت بالتنسيق مع المانحين لتقديم الدعم والمساعدات والمستلزمات للقطاع الصحي.

من جانبه عبر نائب سفير البريطاني عن تقديره للجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في مجابهة فايروس كورونا، وأكد استمرار دعم بلاده لها وللشعب اليمني في المجالات كافة.