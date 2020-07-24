هاني بن بريك يهاجم بجنون القنوات الفضائية السعودية ويتهم الإخوان المسلمين باختراق الإعلام السعودي نائب رئيس الجمهورية يعزي في وفاة قائد عسكري برتبة لواء فيروس كورونا ينعش الدعارة في أمريكا ونيويورك في الصدارة السعودية تكشف عن 5 شروط لاستخراج تصريح العروض الترفيهية تفاصيل موعد انطلاق الدوري الإنجليزي الجديد طائرة أمريكية خاصة تقوم بنقل أمير الكويت خارج البلاد والديوان الأميري يكشف التفاصيل قطة آيا صوفيا التي تحدث عنها العالم وتحوّلت إلى أيقونة أول صراخ اماراتي من سلاح تركيا وقطر والاخوان الذي شيطن الامارات جريمة هزت أركان الدولة.. شرطي يقتل زوجته ووالديها طيران الإمارات يدخل مرحلة حرجة قد تنهي مستقبلها .. عروض غير متوقعة منها لموظفيها
عاد مجدداً نائب رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً لمهاجمة عدد من القنوات الفضائية السعودية واتهامها بالأخونجية “حسب وصفه” .
ولم يتقبل هاني بن بريك نائب تغطية قناتي العربية والحدث للمظاهرات التي خرجت في عدن بسبب تردي الأوضاع.
ووصف بن بريك في تغريدة له على موقع تويتر، هذه التغطية الفخ الإخواني بقوله ” مصيبتنا في إعلامنا كبيرة، الإخونج في كل مكان ، لايصنع هذا الفخ إلا إخونجي كاره للتحالف العربي والمجلس الانتقالي الجنوبي “.
يذكر ان مظاهرات واسعة قد خرجت في محافظة عدن بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية مطالبين بتوفير الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء وغيرها وبالحفاظ على سعر الصرف من الانهيار ، كما طالب المتظاهرون بإغلاق المعتقلات السرية