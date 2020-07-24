هاني بن بريك يهاجم بجنون القنوات الفضائية السعودية ويتهم الإخوان المسلمين باختراق الإعلام السعودي

الجمعة 24 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 مساءً / مارب برس - مارب

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عاد مجدداً نائب رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً لمهاجمة عدد من القنوات الفضائية السعودية واتهامها بالأخونجية “حسب وصفه” .

ولم يتقبل هاني بن بريك نائب تغطية قناتي العربية والحدث للمظاهرات التي خرجت في عدن بسبب تردي الأوضاع.

ووصف بن بريك في تغريدة له على موقع تويتر، هذه التغطية الفخ الإخواني بقوله ” مصيبتنا في إعلامنا كبيرة، الإخونج في كل مكان ، لايصنع هذا الفخ إلا إخونجي كاره للتحالف العربي والمجلس الانتقالي الجنوبي “.

يذكر ان مظاهرات واسعة قد خرجت في محافظة عدن بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية مطالبين بتوفير الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء وغيرها وبالحفاظ على سعر الصرف من الانهيار ، كما طالب المتظاهرون بإغلاق المعتقلات السرية