نائب رئيس الجمهورية يعزي في وفاة قائد عسكري برتبة لواء

الجمعة 24 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 مساءً / مارب برس - وكالات

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بعث نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة إلى العقيد طالب سعيد دركم وإخوانه وقبيلة مراد عامة في وفاة المناضل اللواء سعيد صالح دركم المرادي الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.

وأشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد وأدواره النضالية، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.