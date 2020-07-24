فيروس كورونا ينعش الدعارة في أمريكا ونيويورك في الصدارة

الجمعة 24 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أدت جائحة فيروس كورونا التي فرضت عزلة إجبارية على المواطنين حول العالم إلى تزايد نشاط ممارسة الدعارة عبر الإنترنت في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وجاءت نيويورك في صدارة القائمة.

وحتى صباح الجمعة، كانت هناك 414405 حالة إصابة بالفيروس على الأقل و32270 حالة وفاة في نيويورك منذ بداية الوباء، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وكشف تطبيق المواعدة الثلاثي "3Fun" عن ارتفاع مطرد في عدد الرسائل المرسلة بين مستخدميه النشطين البالغ عددهم 721،927 منذ بدء عمليات الإغلاق في مارس.

وقالت المتحدثة جينيفر وايت في بيان: "الابتعاد الاجتماعي يجعل الاجتماعات خارج الإنترنت صعبة... وهذا يعني أن معظم الأشخاص منفتحين يحاولون مقابلة أصدقاء جدد عبر الإنترنت خلال الوباء".

وأضافت: "بمجرد انتهاء الجائحة، سيجتمعون أخيرًا في وضع عدم الاتصال لأول مرة ويعيشون خيالاتهم معًا".

وأفاد التطبيق، أن عدد الرسائل المرسلة لكل مستخدم في مدينة نيويورك بين أبريل ويونيو كان ثلاثة أضعاف عدد الرسائل في سان دييجو.

وجاءت لوس أنجلوس في المركز الثاني بعدد 12228 مستخدمًا في التطبيق، وحلت هيوستن في المركز الثالث بـ0.068. وضمت قائمة المدن الأخرى التي احتلت المراكز العشرة الأولى، شيكاغو ولاس فيجاس وسان أنطونيو.