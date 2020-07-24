تفاصيل موعد انطلاق الدوري الإنجليزي الجديد

الجمعة 24 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن موعد انطلاق موسم 2020-2021 من "البريمير ليغ".

وذكر الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الموسم الجديد سينطلق يوم 12 أيلول / سبتمبر المقبل.

وأوضح حساب "البريمير ليغ"، أن الجولة الأخيرة من المسابقة ستجرى يوم 23 آيار / مايو من العام المقبل.

وأشار إلى أن الرابطة مستمرة في عقد مشاورات مع الاتحاد الإنجليزي ورابطة الشامبيونشيب، من أجل تحديد مواعيد البطولات المحلية الأخرى.

يذكر أن الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الذي توج ليفربول بلقبه، ستنتهي منافساته بعد غد الأحد، بإقامة مباريات الجولة الـ38 الأخيرة.