طائرة أمريكية خاصة تقوم بنقل أمير الكويت خارج البلاد والديوان الأميري يكشف التفاصيل

الجمعة 24 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعربت دولة الكويت عن شكرها للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لسرعة استجابته لإرسال طائرة لتقل أمير البلاد إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "إن سمو نائب الأمير وولي العهد بعث برسالة شكر إلى الرئيس الأمريكي لسرعة استجابة فخامته بإرسال طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية لنقل سمو أمبر البلاد إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج".

ونوه ولي عهد الكويت إلى أن "هذه البادرة تمثل تجسيدا للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين متمنيا لفخامته دوام الصحة وموفور العافية وللولايات المتحدة الأمريكية كل التقدم والازدهار".

وكان الديوان الأميري في الكويت قد أعلن، أمس الخميس، وصول أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الولايات المتحدة بهدف استكمال علاجه.

وقال الديوان في بيان أوردته وكالة الأنباء "كونا"، إن الشيخ صباح وصل إلى الولايات المتحدة وإنه "بحالة صحية مستقرة" وذلك لاستكمال العلاج.

وأَضاف أن نائب رئيس الحرس الوطني، الشيخ مشعل الأحمد، كان برفقة الأمير، فيما استقبله هناك سفير الكويت لدى الولايات المتحدة، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح.

وتأتي رحلة الصباح بعد إجراء عملية جراحية ناجحة، يوم الأحد الماضي، حيث نصح الفريق الطبي المعالج والمشرف على صحة الأمير باستكمال العلاج في أمريكا.

وصدر أمر أميري، السبت الماضي، يسمح بالاستعانة بولي العهد، مؤقتًا، بهدف ممارسة بعض اختصاصات أمير الكويت الدستورية، على خلفية توجه أمير البلاد إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.