قطة آيا صوفيا التي تحدث عنها العالم وتحوّلت إلى أيقونة

الجمعة 24 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن القطة جلي، مثلها مثل غيرها من القطط في المنطقة، ستبقى في الأماكن التي اعتادت العيش فيها.

وذكرت وكالة رويترز عن كالين أن القطة ذاع صيتها وهناك العديد غيرها لم يتمتع بعد بتلك الشهرة، ستظل تلك القطة هناك، وكل القطط مرحب بها في مساجدنا.

وقد أصبحت القطة جلي مشهورة تقريبا كشهرة المكان الذي تعيش فيه، كنيسة آيا صوفيا القديمة في إسطنبول، بعد إعجاب آلاف المتابعين على إنستغرام، بل وحتى من رئيس أميركي سابق اذلي كان معجبا بها.

وكان الأتراك يتساءلون عن مصير جلي، عقب تحويل آيا صوفيا لمسجد، وما إذا كانت ستحتاج للخروج من المكان، وطرح السؤال يوميا في وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتحولت القطة رمادية اللون ذات العينين الخضراوين أيقونة مفضلة لدى زوار المكان، بمن فيهم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الذي التقط له مقطع فيديو عام 2009 وهو يربت عليها.

يذكر أن المرشدة السياحية أوموت باهتشجي، كانت قد أنشأت حسابا على إنستغرام للقطة جلي قبل أربع سنوات أصبح عليه الآن 48 ألف متابعا، والذي يمتلئ بصور تلك القطة، وبعضها مرتبط بأسماء السائحين الذين رأوها.

وأضافت باهتشجي أن جلي بدأت تلفت انتباهي في كل مرة أذهب فيها إلى آيا صوفيا لأنها كانت تقف أمام الناس كعارضة أزياء.