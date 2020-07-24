أول صراخ اماراتي من سلاح تركيا وقطر والاخوان الذي شيطن الامارات

الجمعة 24 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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هاجم الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية، اليوم الجمعة، ما قال إنها "حملات لشيطنة الإمارات" تقودها منصات إعلامية عربية وأجنبية.

وكتب قرقاش في تغريدة له: "تضخيم دور الإمارات الإقليمي والذي دأبت عليه المنصات الإعلامية القطرية والتركية والإخوانية، سلاح ذو حدين لمن يقود هذه الحملة السوداء".

وأضاف: "مقصد هذه الحملات شيطنة الإمارات، ولكنه في جزء منه إقرار بمحورية الإمارات ومصداقيتها بعيدا عن مؤمرات الخيم والتسجيلات".

وتابع في تغريدة أخرى: "تضخيم دور الإمارات يبيّنها وكأنها الرقم الصعب، والدولة التي ترفع لواء التصدي للتدخلات الإقليمية في الشأن العربي. دعايةٌ مجانيةٌ لا نستحقها كلها، فنحن شريك لقوى خيّرة في المنطقة تسعى إلى الاستقرار والتنمية وترفض الخضوع العربي للقوى الإقليمية".

​واختتم سلسلة تغريداته بالقول: "لا شك أن جزءا من هذه الحملة السوداء المستمرة والتي يتم إنفاق الملايين عليها يعود إلى العجز عن مجاراة الطموح الإماراتي والريادة العلمية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، فحين ندرك أن الجار يسرف بهدف شيطنتنا اعلموا أن لأمواله أثراً في تعزيز موقعنا ودورنا".