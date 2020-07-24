تعرف على مرشحي حزب النهضة التونسية لرئاسة الحكومة

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رسميا قررت حركة النهضة ترشيح كل من محمد فاضل عبد الكافي، ومحمد خيام التركي للتكليف الحكومي.
وانتهى منذ قليل اجتماع المكتب التنفيذي للحزب الذي قرر اختيار هذه الأسماء وفق ما أكده القيادي بالحركة محمد القوماني لـموقع عربي ٢١".
وأوضح القوماني أن البلاد بحاجة "لشخصية اقتصادية نظرا لدقة الوضع".
وأفاد مصدر موثوق أن الكتل اتفقت على التنسيق في ما بينها من خلال تقديم أسماء خاصة بكل كتلة، ولكن على أن يكون هناك اسمان محل توافق حيث تم التخلي عن فكرة المرشح المشترك.
وكان رئيس كتلة "قلب تونس" قد أكد في وقت سابق" أن الحزب يرشح من بين الأسماء فاضل عبد الكافي.
فيما تفيد مصادر موثوقة من داخل التيار الديمقراطي أن الاتجاه العام نحو ترشيح القيادي ووزير أملاك الدولة غازي الشواشي.
وقدمت حركة "تحيا تونس" ترشيحات من بينهم وزيرة الصحة سابقا سنية بالشيخ.
ولم تعلن كتلة الإصلاح بعد عن مرشحها والذي أكد رئيسها حسونة الناصفي لـ"عربي٢١" أنه سيكون محل توافق مع "حركة الشعب" والكتلة "الوطنية" و"قلب تونس".
وتنتهي منتصف الليلة مهلة الأحزاب قانونيا لتقديم الترشيحات على أن ينطلق رئيس الجمهورية في مشاوراته وتكليف الشخصية الأقدر وفق مقتضيات الدستور، وآخر أجل لذلك هو الأحد القادم لتنطلق بعد ذلك الشخصية المكلفة في مشاوراتها.