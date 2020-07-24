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محمد صلاح قريبا يرحل عن ليفربول

الجمعة 24 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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نقلت بوابة "الجمهورية" الإلكترونية أن المصري نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، كشف عن اقتراب رحيله عن فريق الريدز بعد تحقيقه الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

جاء ذلك في سياق تصريحت أدلى بها صلاح لإذاعة "لا إف إم"، أوضح فيها أنه في الوقت الحالي لا يفكر سوى في الاستمتاع بتحقيق ليفربول بطولة غابت عن الفريق لمدة 30 عاما، أما بالنسبة للرحيل فلا أفكر فيه حاليا، حسبما ذكرت بوابة "الجمهورية".

وأوضح صلاح أنه لا يوجد تراجع عن المستوى التهديفي مقارنة بالعام الماضي، فالفارق 3 أهداف فقط ويتبقى لي مباراة في الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل يمكن أن أسجل فيها هاتريك لكي أعادل رقمي التهديفي العام الماضي.

وأكد أن تحقيق الألقاب الجماعية أفضل بكثير من الألقاب الفردية، فدائما التاريخ "يذكر ألقاب الفريق الجماعية أما بالنسبة للألقاب الفردية فلا يتذكرها الجماهير وسريعا ما ينساها وتبقى في ذاكرة اللاعب الذي حقق هذا اللقب الفردي فقط".

وتوج ليفربول باللقب 19 في تاريخه، بعد فوز تشيلسي على مانشستر سيتي (2-1)، في الجولة 31 للبريميرليغ.

وأهدى تشيلسي لقب الدوري الإنجليزي رسميا لليفربول، وذلك بعد تغلبه على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 مساء الخميس، في المباراة التي احتضنها ملعب ستامفورد بريدج ضمن لقاءات الجولة رقم 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول يحتاج إلى نقطتين فقط من أجل حسم اللقب الإنجليزي، وبعد تعثر مانشستر سيتي في مباراة اليوم ضمن الريدز لقب البريميرليغ الغائب عنهم منذ 30 عاما.

ويستضيف مانشستر سيتي ليفربول، يوم 2 يوليو/تموز المقبل، ضمن لقاءات الجولة رقم 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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