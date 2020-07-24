هكذا سخر أشهر مقدمي البرامج في قناة الجزيرة من ايران وحزب الله

الجمعة 24 يوليو-تموز 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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سخر الإعلامي السوري المعروف فيصل القاسم ، مقدم البرامج بقناة الجزيرة القطرية أمس من موقف كل من إيران وحزب الله اللبناني من إسرائيل ، بعد مقتل مقاتل من الحزب وتحرش طائرة اسرائيلية بطائرة إيرانية فوق سوريا وإجبارها على الهبوط .

وألمح القاسم مذيع الجزيرة ـ ساخرا ـ إلى أن رد فعل حزب الله سيكون برش عدة قطرات من الماء تجاه اسرائيل ، وربما زاد عنف رده فيطلق زعيم الحزب حسن نصر الله أربع تغريدات على تويتر تجاه اسرائيل .

وقال فيصل القاسم عبر حسابه في موقع "تويتر" : ماذا تتوقع ان يكون الرد الايراني على تحرش طائرة مقاتلة اسرائيلية يطائرة ركاب ايرانية في الاجواء السورية؟ وطرح ثلاثة استفتاء للقراء : رش سيارة إسرائيلية بالماء ، أو ضرب إسرائيل بثلاث تغريدات ، أو عمل عسكري .

ثم عاد وسخر من حزب الله زعيمه أيضا ، قائلا في تغريدة أخرى : حزب الله يتوعد بالرد على اسرائيل بعد مقتل جندي تابع له في سوريا.... وانا اتوقع ان الرد سيكون مزلزلاً هذه المرة.. سيرش الحزب سيارة اسرائيلة بثلاث نقاط ونصف من الماء ... الله يستر وقد تصل الامور الى مرحلة اخطر بكثير بحيث يمطر حسن نصرالله تل ابيب بأربع تغريدات عبر تويتر .

وأثار تعليق القاسم موجة تعقيبات واسعة كلها تتجه نحو السخرية من موقف حزب الله المتخاذل تجاه الضربات الإسرائيلية في سوريا ولبنان