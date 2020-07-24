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فوائد مذهلة لعصير البصل لا يعرفها العرب

الجمعة 24 يوليو-تموز 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات
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نسعى في حياتنا اليومية للحصول على مواد غذائية صحية، من جهة تلبي احتياجات الجسم الغذائية من فيتامينات وبروتينات وغيرها، ومن جهة أخرى نحافظ من خلالها على اللياقة البدنية.

نشرت مجلة "فود.ان دي تي في" الهندية المتخصصة، تقريرا حول أهمية البصل لنظامنا الغذائي، مشيرة إلى أنه يعد الطعام الأكثر شيوعا في مطبخنا، والذي يمكنه أن يؤدي هذه المهمة بنجاح، حيث يحتوي البصل وعصيره على كل الفوائد الصحية التي تبحث عنها.

 تقوية المناعة

باستطاعتك أن تستغني عن أكثر مشروباتك، التي تزيد المناعة فعالية، وتكتفي فقط بتناول عصير البصل لتعزيز تلك المناعة التي تطلبها.

يعد البصل غنيا بالمواد الغذائية، التي تساعد على تعزيز المناعة مثل فيتامين (ج) والزنك، ويحتوي مواد كيميائية نباتية تساعد في بناء آلية للدفاع في الجسم ضد البرد والسعال والحمى والأنفلونزا.

فقدان الوزن

يعرف عن البصل أنه قليل الدسم ولا يحتوي على دهون، ومصدر غني بالفلافونويدات المضادة للأكسدة التي تُحسن التمثيل الغذائي، وبالتالي تساعد على فقدان الوزن.

يشير خبراء الصحة إلى أن شرب خليط من البصل والعسل على معدة فارغة، قد يساعد على التخلص من الدهون الزائدة المتراكمة في الجسم.

للبشرة والشعر

يعد مستخلص البصل علاجا قويا لمشاكل الشعر والجلد، كما يمكن لشربه بانتظام صُنع العجائب لسقوط الشعر ومشاكل الجلد، مثل التهاب وحب الشباب.

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