خطوة يصر هادي عليها ويرفضها الانتقالي ومطالب تعجيزية تعرقل مشاورات الرياض

الجمعة 24 يوليو-تموز 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال مصدر حكومي يمني، إن ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات وضع مطالب تعجيزية للمضي قدما في مشاورات الرياض.

وبحسب قناة بلقيس نقلا عن المصدر، فإن الانتقالي يريد الحصول على نصف مقاعد الحكومة كاملة (12 حقيبة)، فيما يُمنح النصفُ الآخر للحكومة الشرعية وجميعِ الأطراف السياسية في اليمن.

واشار المصدر، إن الرياض تسعى إلى إعطاء الانتقالي أربعة مقاعد فقط، فيما المجلس يرفض التراجع عن "الإدارة الذاتية" التي يصر الرئيس هادي على إلغائها كخطوة لأولى للاتفاق.

وتجري في الرياض منذ ايام مشاورات غير مباشرة للبدء بتنفيذ اتفاق الرياض المعطل منذ نوفمبر 2019، بسبب تعنت الانتقالي ووضعه العراقيل بدعم من دولة الامارات.

وينص الاتفاق في شقه السياسي على تشكيل حكومة جديدة لا تتعدى 24 حقيبة وزارية مناصفة بين الشمال والجنوب، في وقت يضغط الانتقالي للاستحواذ على حصة المكونات الجنوبية الأخرى.