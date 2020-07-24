خطوة يصر هادي عليها ويرفضها الانتقالي ومطالب تعجيزية تعرقل مشاورات الرياض بمشاركة اردوغان.. حدث لم تشهده اسطنبول منذ 86 عاما التربية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد الأرصاد يوجه تحذيرات للمواطنين والصيادين وسائقي المركبات الأوقاف المصرية تلزم المساجد ان تؤذن لصلاة الجمعة بأذان النوازل الداخلية اليمنية:تحيل 8ضباط إلى المجلس التأديبي وتوقفهم عن العمل إصلاح لحج ينعي الشيخ أحمد مفلح عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة بعد حذف الخريطة من غوغل ..فيسبوك يحذف صفحات فلسطينية ومنها صفحة التلفزيون الرسمي مصابو السمنة يدخلون قائمة الأكثر تهديداً للإصابة بفيروس كورونا وكالة التعاون والتنسيق التركية تختتم برنامجاً تدريباً ل 190عاملاً صحياً باليمن
قال مصدر حكومي يمني، إن ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات وضع مطالب تعجيزية للمضي قدما في مشاورات الرياض.
وبحسب قناة بلقيس نقلا عن المصدر، فإن الانتقالي يريد الحصول على نصف مقاعد الحكومة كاملة (12 حقيبة)، فيما يُمنح النصفُ الآخر للحكومة الشرعية وجميعِ الأطراف السياسية في اليمن.
واشار المصدر، إن الرياض تسعى إلى إعطاء الانتقالي أربعة مقاعد فقط، فيما المجلس يرفض التراجع عن "الإدارة الذاتية" التي يصر الرئيس هادي على إلغائها كخطوة لأولى للاتفاق.
وتجري في الرياض منذ ايام مشاورات غير مباشرة للبدء بتنفيذ اتفاق الرياض المعطل منذ نوفمبر 2019، بسبب تعنت الانتقالي ووضعه العراقيل بدعم من دولة الامارات.
وينص الاتفاق في شقه السياسي على تشكيل حكومة جديدة لا تتعدى 24 حقيبة وزارية مناصفة بين الشمال والجنوب، في وقت يضغط الانتقالي للاستحواذ على حصة المكونات الجنوبية الأخرى.