بمشاركة اردوغان.. حدث لم تشهده اسطنبول منذ 86 عاما

الجمعة 24 يوليو-تموز 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم بأول صلاة جمعة في مسجد آيا صوفيا باسطنبول.

وفي إطار إجراءات الحد من انتشر وباء كورونا، قامت السلطات بقياس حرارة المشاركين في الصلاة، الذين دعي كل منهم إلى التزود بكمامة وسجادة صلاة فردية والتحلي بالصبر.

من جهته، أوضح والي إسطنبول، علي يرليقايا، أن آيا صوفيا يعد أحد أروع المزارات الدينية في العالم، منوها بأنه يرمز لفتح اسطنبول (القسطنطينية) في 29 مايو 1453.

وقال: "الجميع يريدون المشاركة في افتتاح آيا صوفيا، هناك اهتمام كبير، لقد قمنا باستعداداتنا لإدارة هذا الملتقى بطريقة تناسب القيمة الرمزية للحدث".

وفي 10 يوليو الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية قرار مجلس الوزراء التركي الصادر في 24 نوفمبر 1934، القاضي بتحويل "آيا صوفيا" من مسجد إلى متحف.

وبعد قرار المحكمة بيومين أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في مسجد آيا صوفيا بانتظام، اعتبارا من اليوم الجمعة.