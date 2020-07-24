التربية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد

الجمعة 24 يوليو-تموز 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة اليمنية الشرعية،موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021/2020م ، في مناطق سيطرتها.

وتضمن قرار وزاري صادر بتاريخ 23 يوليو الجاري عن وزير التربية والتعليم في حكومة الشرعية اليمنية الدكتور عبدالله لملس، الخطة الزمنية لبدء العام الدراسي الجديد 2020-2021.

ونص القرار -اطلع عليه مأرب برس- ان يكون تاريخ 23 اغسطس 2020 م موعدا لبداية عمل الإداريين في المدارس.

بينما يبدأ الفصل الدراسي الأول بتاريخ 6 سبتمبر 2020 م .

يشار الى ان وزارة التربية في عدن قد اعفت الطلاب من الامتحانات بما فيهم طلاب الشهاديتن الثانوية والاساسية واقرت احتساب معدل تراكمي.

فيما اقرت التربية بصنعاء اعفاء الطلاب باستثناء الصفوف الأول والثاني ثانوي والتاسع والثالث الثانوي على ان تتم اخبارات النقل قبل بداية العام الجديد باسبوعين دون تحديد موعد فيما تبدا امتحانات الشهادة الاساسية والثانوية في منتصف اغسطس القادم.