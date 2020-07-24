الأرصاد يوجه تحذيرات للمواطنين والصيادين وسائقي المركبات

الجمعة 24 يوليو-تموز 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دعا مركز الأرصاد الجوية المواطنين لتوخي الحذر بسبب الأمطار الغزيرة والسيول التي ستشهدها معظم المحافظات الشمالية الغربية والوسطى.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن خرائط الطقس تشير إلى استمرار حالة عدم استقرار الأجواء خلال الـ 24 ساعة المقبلة خاصة على سلسلة المرتفعات الغربية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية.

وأوضح المركز في نشرته الجوية الاخيرة أن حالة عدم الاستقرار تشمل أجزاء من هضبة حضرموت والمناطق الصحراوية وأجزاء متفرقة من السواحل الشرقية الجنوبية والغربية والأجزاء الداخلية المحاذية لها.

وتوقع المركز تشكل السحب الركامية التي يرافقها هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح هابطة قوية قد تثير العواصف الرملية والترابية على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية وتمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وأشار إلى نشاط الرياح الموسمية شديدة السرعة على المياه الإقليمية الشرقية وحول أرخبيل سقطرى وكذا شرق خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها إلى عدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم .

ونبه سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والسحب المنخفضة وكذا من الانهيارات الصخرية والطينية.

وحذر المركز مرتادي البحر وربابنة السفن والصيادين في المياه الإقليمية وشرق خليج عدن و حول أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة واضطراب البحر.