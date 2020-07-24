الأوقاف المصرية تلزم المساجد ان تؤذن لصلاة الجمعة بأذان النوازل

الجمعة 24 يوليو-تموز 2020 الساعة 01 مساءً / مارب برس - وكالات

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شددت وزارة الأوقاف المصرية، على جميع الأئمة والعاملين في المساجد بعدم فتح المساجد وقت صلاة ظهر اليوم الجمعة، والالتزام بأذان النوازل لصلاة الظهر.

وناشدت وزارة الأوقاف المصلين بضرورة الالتزام بالضوابط المعلنة حتى تتمكن الوزارة من الفتح التدريجي للمساجد أمامهم لأداء صلاة الجمعة، مؤكدة على أنها تثق في وعي وثقافة المصلين، مشددة على استمرار أعمال تعقيم المساجد على مدار الساعة عقب الصلوات.

ومن المقرر أن يتم نقل صلاة الجمعة من مسجد السلطان أبو العلا في القاهرة فقط، وذلك بعدد محدود من المصلين من العاملين في الأوقاف وفريق الإذاعة والتلفزيون الذي ينقل شعائر الصلاة على الهواء. وكلف محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، الشيخ حازم جلال بأداء خطبة الجمعة بمسجد السلطان أبو العلا، على أن موضوع الخطبة سيكون بعنوان: "فضائل وأعمال يوم عرفة ويوم الأضحى".

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أنها تدرس خلال هذه الأيام آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة وتقديمها للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها بعد عيد الأضحى. وأذان النوازل هو الأذان الذي يتم اللجوء اليه في وقت البلاء والأزمات وسمي "نوازل" نسبة إلى نازلة فيقولون "نزل بنا البلاء" أي حل علينا البلاء.