الداخلية اليمنية:تحيل 8ضباط إلى المجلس التأديبي وتوقفهم عن العمل

الجمعة 24 يوليو-تموز 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أحالت وزارة الداخلية اليمنية اليوم الخميس 8 ضُباط إلى المجلس التأديبي وأوقفتهم عن العمل. وقال موقع وزارة الداخلية إن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري أصدر قرار بإحالة ثمانية من الضباط إلى المجلس التأديبي التابع لوزارة الداخلية.

وقضى القرار بتوقيف الضُباط عن العمل نظراً للتجاوزات والمخالفات الذي ارتكبوها مخالفين قانون هيئة الشرطة رقم (15) لسنة 2000م.

ووجه زير الداخلية بمنع التعامل مع المذكورين بصفتهم الرسمية ولا يمثلون وزارة الداخلية أمام أي جهة رسمية أو غير رسمية حتى ينتهي المجلس التأديبي من النظر في تلك المخالفات والتجاوزات.

والضُباط الثمانية الذين تم إيقافهم هم: