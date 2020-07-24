الداخلية اليمنية:تحيل 8ضباط إلى المجلس التأديبي وتوقفهم عن العمل إصلاح لحج ينعي الشيخ أحمد مفلح عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة بعد حذف الخريطة من غوغل ..فيسبوك يحذف صفحات فلسطينية ومنها صفحة التلفزيون الرسمي مصابو السمنة يدخلون قائمة الأكثر تهديداً للإصابة بفيروس كورونا وكالة التعاون والتنسيق التركية تختتم برنامجاً تدريباً ل 190عاملاً صحياً باليمن تحت شعار عدن أجمل ..البرنامج السعودي لتنميةو إعمار اليمن البرلمان العربي يدعوا إلى ىسرعة التحرك الدولي لوقف انتهاكات المليشيات الحوثية ضد النواب اليمنيين قطر تكشف عن الحل الوحيد الذي سينهي خلافها مع دول الحصار مصدر حكومي في «صنعاء» يفضح وزيراً في حكومة«الانقلابيين»ويحذر «غريفيث» من التعاطي مع هذا الأمر وفاة أميرة سعودية في العاصمة الرياض
أحالت وزارة الداخلية اليمنية اليوم الخميس 8 ضُباط إلى المجلس التأديبي وأوقفتهم عن العمل. وقال موقع وزارة الداخلية إن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري أصدر قرار بإحالة ثمانية من الضباط إلى المجلس التأديبي التابع لوزارة الداخلية.
وقضى القرار بتوقيف الضُباط عن العمل نظراً للتجاوزات والمخالفات الذي ارتكبوها مخالفين قانون هيئة الشرطة رقم (15) لسنة 2000م.
ووجه زير الداخلية بمنع التعامل مع المذكورين بصفتهم الرسمية ولا يمثلون وزارة الداخلية أمام أي جهة رسمية أو غير رسمية حتى ينتهي المجلس التأديبي من النظر في تلك المخالفات والتجاوزات.
والضُباط الثمانية الذين تم إيقافهم هم: