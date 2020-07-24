إصلاح لحج ينعي الشيخ أحمد مفلح عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة

الجمعة 24 يوليو-تموز 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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نعى التجمع اليمني للإصلاح في محافظة لحج الشيخ أحمد حمود مفلح رئيس دائرة التوجيه والإرشاد بالمكتب التنفيذي للإصلاح بالمحافظة.

وقال إصلاح لحج في بيان النعي "إن مسيرة الفقيد هي مسيرة حياة حافلة بالكثير من العطاءات الإنسانية والتربوية والإجتماعية، وتميز الفقيد بحبه للناس وحب الناس له، وعاش زاهداً صابراً".

وعبر المكتب التنفيذي لإصلاح لحج عن خالص تعازيه القلبية، وأصدق المواساة لأبناء الفقيد وأقاربه، وكافة أفراد أسرته ومحبيه بهذا المصاب الجلل،وابتهل إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يتقبله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين "وإنا لله وإنا إليه راجعون".