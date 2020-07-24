وكالة التعاون والتنسيق التركية تختتم برنامجاً تدريباً ل 190عاملاً صحياً باليمن

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اختتمت وكالة التعاون والتنسيق التركية(تيكا)، برنامجها التدريبي حول مكافحة فيروس كورونا، المستحد(كوفيد-19) لصالح 190 عاملا بمجال الصحة في اليمن.
وكان البرنامج التدريبي قد بدأ في شهر رمضان الماضي، وشمل 8 محافظات هي: عدن ولحج وأبين والضالع ، وشبوه، وتعز، والحديدة ، والبيضاء.
وقد حضر حفل الختام، منسق الوكالة في اليمن، عبدالله صاري، والمديرة العامة للمركز الوطني للتدريب والتأهيل بوزارة الصحة اليمنية، ريام البكري.
و قال صاري في حديثاً له إن "الوكالة بدأت برنامجها التدريبي لصالح 190 عاملا بمجال الصحة لثمان محافظات يمنية، حول كيفية التصدي لكورونا والتعامل مع المصابين".
وأضاف أن "المشاركين في البرنامج تلقوا تدريبا في كيفية التعامل مع مصابي كورونا، فضلًا عن برامج الحفاظ على تدابير الوقاية والنظافة الشخصية".