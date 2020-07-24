تحت شعار عدن أجمل ..البرنامج السعودي لتنميةو إعمار اليمن

الجمعة 24 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أكملت حملة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن 100 يوم منذ انطلاقتها، معيدة أجزاء واسعة من العاصمة اليمنية المؤقتة إلى مظهرها الجميل وطرقاتها النظيفة. وساهمت الحملة في الحد من التلوث البيئي والصحي والبصري بفضل الجهود المستمرة حتى هذه الأيام، من خلال الفرق التي تعمل ضمن الحملة وكان لها دور كبير في إزالة 86.620 مترا مكعبا من المخلفات، وتصريف ‏‎الأمطار، وري الأشجار.

وواصلت الحملة نشاطها وفقا بيان صادر عنها خلال 100 يوم من دون توقف، «للحفاظ على استدامة الأعمال نظراً لارتفاع منسوب القمامة والمخلفات بشكل يومي».

وفي حين تعمل الحملة من خلال 10 مناطق مستهدفة، وشكلت حملة «عدن أجمل» التي يمولها وينفذها ويشرف عليها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالشراكة مع صندوق النظافة في عدن، فرصة لعقد العديد من الشراكات مع الجهات الحكومية أو الأهلية كوزارة الصحة اليمنية ولجنة الطوارئ في المحافظة بهدف مجابهة الكوارث، فيما بلغ عدد المتطوعين في الحملة ضمن المشاركة المجتمعية التي قام بها البرنامج ضمن الحملة نحو 3167 متطوعاً من مختلف مديريات المحافظة.

كما عملت «عدن أجمل» جنباً إلى جنب مع المنظمات الدولية خلال فترة الحملة، وعقدت عدة اجتماعات مع فرق الأعمال المجتمعية والحكومية لإيجاد حلول فعلية لبعض العقبات التي تواجه الحملة في مجال النظافة والإصحاح البيئي، ورفع المقترحات والمسوحات الميدانية لتحقيق استجابة أفضل.

في غضون ذلك تمكن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات اليمنية ومنظمات المجتمع المدني، لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية متنوعة تحسيناً للمعيشة اليومية، وتحقيقاً للأثر الإيجابي الذي يجب أن يلمسه المواطن اليمني بشكل مباشر، فعمد البرنامج لعقد شراكات فعالة مع 56 جهة ومنظمة من منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية وغير الحكومية.

ومن خلال الحملة نفسها تمكن البرنامج من تدريب وتأهيل 74 شاباً وشابة، ودعم مبادراتهم المتعلقة بالنظافة والمشاركة المجتمعية، إذ وصل عدد المبادرات الناشئة المدعومة من الحملة 6 مبادرات منذ انطلاقة الحملة، وشمل الدعم تدريب المشاركين على كيفية العمل وإكسابهم المهارات، لتطوير أعمالهم، وتعزيز الثقة لديهم وإعطائهم الفرصة لاتخاذ القرارات، وتدريبهم على مختلف البرامج الإدارية.

إلى ذلك استخدمت الحملة الأساليب الإلكترونية الحديثة في طريقة تحليل البيانات وإدارة أسطول الآليات بهدف تطوير آلية العمل لدى صندوق النظافة وجعل الأعمال أسهل وأسرع بعيداً عن الطرق الورقية التقليدية.