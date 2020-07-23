مصدر حكومي في «صنعاء» يفضح وزيراً في حكومة«الانقلابيين»ويحذر «غريفيث» من التعاطي مع هذا الأمر وفاة أميرة سعودية في العاصمة الرياض قطر تكشف عن 40 دولة منخفضة الخطورة ضمن خطة الرفع التدريجي تركيا تخرج عن هدوئها : أول تحذير تركي لمصر بشأن ليبيا مقتل شابة حسناء قبل زفافها بأيام بطريقة بشعة الصين تغزو الفضاء وتتجه نحو كوكب المريخ الفرحة تعم نساء المملكة بعد إعلان السعودية عن منحة زواج تستفيد منها المرأة مشروع عملاق يحمل مسمى قرية كويت الخير للنازحين بمأرب ... مفتاح يضع حجر أساسه بيان عاجل من الديوان الملكي بعد عملية الملك سلمان اختفاء طيار سعودي في ظروف غامضة والحيرة تلف القضية
أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن محمد ابن جلوي آل سعود، حيث دفنت في العاصمة الرياض.
وجاء في بيان للديوان: ”انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن محمد ابن جلوي آل سعود، وقد ووري جثمانها الثرى اليوم الخميس الموافق 2 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض“.
وأضاف البيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: ”تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون“.