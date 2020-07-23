وفاة أميرة سعودية في العاصمة الرياض

الخميس 23 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن محمد ابن جلوي آل سعود، حيث دفنت في العاصمة الرياض.

وجاء في بيان للديوان: ”انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن محمد ابن جلوي آل سعود، وقد ووري جثمانها الثرى اليوم الخميس الموافق 2 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض“.

وأضاف البيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: ”تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون“.