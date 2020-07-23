قطر تكشف عن 40 دولة منخفضة الخطورة ضمن خطة الرفع التدريجي

الخميس 23 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت وزارة الصحة القطرية، عن قائمة بالدول الأقل خطورة في معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ضمت 40 دولة حول العالم، ضمن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة على السفر.

وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إن الإجراءات تأتي بناءً على سياسة السفر والعودة إلى دولة قطر، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق، وسيتم العمل بها اعتباراً من 1 اغسطس/ آب المقبل.

وضمت قائمة الدول: تركيا، بروناي دار السلام، فيتنام، الصين، تايلاند، ماليزيا، نيوزيلندا، مالطا، فنلندا، هنغاريا، كوريا الجنوبية، إستونيا، النرويج، ليتوانيا، لاتفيا، اليابان، قبرص، إيرلندا، اليونان، إيطاليا، سلوفاكيا، الدنمارك، هولندا، ألمانيا، المغرب، بولندا، فرنسا، أستراليا، كندا، سلوفينيا، بلجيكا، المملكة المتحدة، التشيك، النمسا، سويسرا، الجزائر، أيسلندا، إسبانيا، كرواتيا، أندورا.

وتتضمن الخطة إلزام جميع القادمين إلى دولة قطر من الدول منخفضة الخطورة، بإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا فور وصولهم إلى المطار، والتوقيع على تعهد رسمي بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة أسبوع.

وأوضحت الوزارة أنه بعد انقضاء الأسبوع، على الشخص أن يتوجه إلى أحد المراكز الصحية المعتمدة للقيام بفحص كورونا مرة أخرى، فإذا كانت الحالة إيجابية يتم نقل الشخص إلى العزل، وإذا كانت سلبية فإن فترة الحجر تنتهي بانتهاء الأسبوع.

وحسب البيان، ستتم مراجعة الدول منخفضة الخطورة كل أسبوعين، وفي حال وجود مراكز فحص كوفيد-19 معتمدة في إحدى هذه الدول، فإن الحصول على شهادة خلو من الفيروس من أحد هذه المراكز لمدة لا تزيد عن 48 ساعة، سيعفي الشخص من الفحص في المطار.

وقررت قطر رفع القيود الاحترازية تدريجيا على أربع مراحل، بدأت في 15 يونيو/ حزيران، والثانية في 1 يوليو/ تموز، والثالثة في مطلع أغسطس/ آب المقبل، والأخيرة في 1 سبتمبر/ أيلول.

وحتى الأربعاء، وصلت أعداد الإصابات في قطر إلى 107 آلاف و871 إصابة، توفي منها 163، وتماثل للشفاء أكثر من 104 آلاف حالة، فيما تتلقى 2067 حالة العلاج حتى الآن.