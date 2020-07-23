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الفرحة تعم نساء المملكة بعد إعلان السعودية عن منحة زواج تستفيد منها المرأة

الخميس 23 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعي السعودية عن "منحة زواج" تستفيد منها المرأة السعودية تعادل قيمتها نصيبها الشهري بحوالي 18 مرة.

ونشرت التأمينات السعودية في حسابها الرسمي على تويتر تغريدة جاء فيها: "المستفيدة من معاش أفراد العائلة لأرملة والبنت وبنت الابن والأخت يصرف لها منحة زواج في حالة زواجها تعادل نصيبها الشهري 18 مرة".

وأشارت التأمينات السعودية إلى أنه "للأرملة الحق في الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي".

وبحسب موقع "عاجل"، فإن منحة الزواج تصرف للمرأة المستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى بعد تسجيل الزواج لدى الجهات المختصة، حيث يتم بعد ذلك إيقاف المعاش وصرف منحة الزواج.

ونوهت المؤسسة إلى أن المشترك يتحمل نسبة 10% من الأجر الخاضع للاشتراك.

وحددت المؤسسة الخطوات التي يجب اتباعها لاستخراج تعريف التأمين، من خلال تسجيل الدخول لحساب المشترك واختيار رابط إصدار الشهادات ونوع الشهادة التي توضح مدد وأجور الاشتراك وغيرها من المعلومات.

 
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