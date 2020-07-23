مشروع عملاق يحمل مسمى قرية كويت الخير للنازحين بمأرب ... مفتاح يضع حجر أساسه

الخميس 23 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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وضع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ومعه مدير عام مديرية صرواح محمد صالح بن طعيمان، في منطقة الروضة بالمديرية، حجر الأساس لمشروع بناء وتجهيز "قرية كويت الخير" للنازحين التي تضم ألف وحدة سكنية، على مساحة 227 ألف متر مربع، تنفذها مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية بتمويل من الكويت الشقيق ضمن حملة "الكويت إلى جانبكم".

وأشاد الوكيل مفتاح بهذا المشروع الإنساني التنموي الأول من نوعه في المحافظة والذي سيعمل على تخفيف معاناة ألف أسرة نازحة في مجال المأوى إلى جانب إيجاد نواة لمدينة حديثة في هذه المنطقة بمديرية صرواح التي استوعبت أعدادا كبيرة من النازحين ويقطنون في مأوى من الخيام وأعراش من الأشجار لا تصمد أمام المتغيرات المناخية والطبيعية.

وثمن التدخلات الإنسانية النوعية التي تتبناها مؤسسة استجابة والتي تتسم بالاستدامة وتسهم في تحقيق جانب من جوانب التنمية المحلية أو البشرية.. داعيا المنظمات الإنسانية إلى التركيز على المشاريع الإنسانية التي تتسم بالاستدامة وتحقق حلولا أفضل لمشاكل النازحين وتستجيب لمعاناتهم وترتقي بالخدمات الأساسية المقدمة لهم بدلا عن التقوقع في المشاريع الطارئة وفي حدها الأدنى رغم الدعاية الإعلامية الكبيرة التي تحققها المنظمات من خلالها.

وحث الوكيل مفتاح وجهاء المنطقة وأبناءها بالتعاون الكامل مع المؤسسة من أجل سرعة تنفيذ هذه القرية لافتا إلى ما سيحققه هذا المشروع من مردودات إيجابية على المنطقة والمجتمع المضيف فيها بشكل مباشر وغير مباشر.

وأعرب الدكتور مفتاح عن تقدير السلطة المحلية بمحافظة مأرب ممثلة بالمحافظ اللواء سلطان العرادة وأبناء المحافظة وشكرهم للأشقاء في الكويت حكومة وشعبا على وقوفهم الأخوي الصادق إلى جانب إخوانهم في اليمن وما قدموه من مساعدات وتدخلات إنسانية سواء طارئة أو مستدامة تتسم بالسخاء والفائدة والتنمية المحلية.. مؤكدا أن الشعب اليمني لن ينس هذا الموقف الأخوي للأشقاء في كويت الخير والعروبة.. سائلا الله تعالى أن يحفظ الكويت أميرا ودولة من كل سوء ومكروه.

رافقه المدير التنفيذي لمؤسسة استجابة طارق الكمان، ومدير وحدة إدارة مخيمات النازحين بالمحافظة سيف مثنى.