بيان عاجل من الديوان الملكي بعد عملية الملك سلمان

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أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانًا يكشف فيه آخر تطورات الحالة الصحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأشار البيان إلى أن العاهل السعودي أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة هذا اليوم الخميس 02 ذو الحجة 1441هـ الموافق 23 يوليو 2020م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ـ ولله الحمد ـ بالنجاح.
وتابع البيان :" هذا وسيمضي – حفظه الله – بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي".
وأضاف بيان الديوان الملكي :" وقد وجه – أيده الله – خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، كما عبر ـ حفظه الله ـ عن تقديره لكل من اتصل هاتفياً أو سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة".
واختتم :"حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية".