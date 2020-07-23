موسكو تعلن عن الجاهزية القتالية للجيش الروسي ... اختبار مفاجئ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن انتهاء الاختبار المفاجئ للجاهزية القتالية للجيش الروسي، الذي تم إجراؤه خلال الفترة بين 17 و21 يوليو بقرار من الرئيس فلاديمير بوتين.
وأشارت وزارة الدفاع في بيان لها، يوم الثلاثاء، إلى أنه في إطار الاختبار المفاجئ جرت أكثر من 50 تدريبا على مختلف المستويات في 35 ميدانا بريا و17 ميدانا بحريا في مياه البحر الأسود وبحر قزوين.
وأضافت أن الهدف الرئيسي من الاختبار كان تقدير قدرات القيادة العسكرية على ضمان الأمن بجنوب غربي روسيا، حيث لا تزال مخاطر الإرهاب قائمة.
وشارك في إجراءات الاختبار المفاجئ نحو 150 ألف عسكري روسي، ونحو 400 طائرة، وأكثر من 26 ألف قطعة من المعدات وأكثر من 100 سفينة.