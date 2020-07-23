خبير دولي يفجر مفاجئة صادمة لأمريكا: الدولار على وشك الانهيار والعالم سيعود إلى التعامل بهذا المعيار تعرف على ترتيب أفضل عشرة هدافين في العام 2020 حصيلة شهرين من تحركات الشرطة العسكرية في تعز وضبط خلايا حوثية داخل المدينة اعلان من الديوان الملكي السعودي بشأن الحالة الصحية للملك سلمان شائعات لإرباك المشهد والشيخ الزنداني أول المستهدفين حكومة صنعاء تكشف عن اتصالات غير رسمية مع السعودية القصاص من قاتل الطفل عطران بعد نحو 11 شهرا من وقوع الجريمة مقتل مسؤل أمني سعودي كبير عدن تنتفض بمطالبها العاجلة مصادر رفيعة تكشف حقيقة زيارة قيادات في حزب ”الاصلاح اليمني“ الى إيران
توقع الخبير الاقتصادي بيتر شيف (الرئيس التنفيذي لشركة يورو باسيفيك كابيتال ومؤلف الكتاب الأكثر مبيعا "Crash Proof) أن يستأنف الذهب دوره من جديد في النظام النقدي العالمي، أي عودة دول العالم إلى معيار الذهب، وهذا ليس غريبا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم.
يتوقع الخبير الاقتصادي بيتر شيف ارتفاع أسعار المعادن النفيسة في المستقبل القريب، وقال إنه "بينما يتعامل العالم مع أزمة كورونا تشهد أسعار الذهب والفضة ارتفاعا، هناك تحركات كبيرة في الذهب والفضة قادمة".
ويرى المضارب المخضرم أن سعر أونصة الفضة من الممكن أن يصل إلى 50 دولارا، لكن هذا الارتفاع سيكون لفترة قصيرة، واصفا الفضة "بالبيتكوين الجديد".
وأضاف، أن الذهب يعد منافسا قويا للدولار عندما يتعلق الأمر بالاحتياطيات، محذرا من أن "العملة الأمريكية على وشك الانهيار، وعندما سيحدث ذلك سيحل مكان الدولار الذهب مجددا".
ونصح الخبير الاقتصادي الجميع بالابتعاد عن الدولار قبل فوات الأوان، وقال إن "المعدن الأصفر سيستأنف دوره في النظام النقدي العالمي، حيث سيعود العالم إلى معيار الذهب سواء أراد الاحتياطي الفدرالي (الأمريكي) ذلك أم لا".