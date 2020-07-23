تعرف على ترتيب أفضل عشرة هدافين في العام 2020

الخميس 23 يوليو-تموز 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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مر العالم في العام 2020، بفترة استثنائية على خلفية تفشي فيروس كورونا، الذي أدى إلى توقف جزئي أو كلي لمجموعة من الأنشطة بما فيها الرياضية.

وتوقف النشاط الرياضي، وعلى الخصوص منافسات كرة القدم، لمدة ثلاثة أشهر في معظم دول أوروبا، قبل أن تنفرج الأزمة تدريجيا وتستعيد مسابقات الساحرة المستديرة نشاطها في عدة دوريات في القارة العجوز.

هذا التوقف الاضطراري أثر سلبا على بعض النجوم، الذين تراجع مستواهم بشكل رهيب، بينما كان تأثيره إيجابيا على البعض الآخر، الذي توهج وتألق فور استئناف المنافسات.

ويعتبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف نادي يوفنتوس، أبرز المستفيدين من فترة التوقف الاستثنائية، حيث تحول إلى ماكينة أهداف بمجرد عودة نشاط كرة القدم، ليصبح أفضل الهدافين في العام 2020 برصيد 21 هدفا.

ونستعرض في هذا الرصد أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في العام 2020:

1- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) - 22 هدفا في 21 مباراة.

2- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) - 21 هدفا في 18 مباراة.

3- إرليغ هالاند (بوروسيا دورتموند) - 16 هدفا في 18 مباراة.

4 - ليونيل ميسي (برشلونة) - 15 هدفا في 24 مباراة.

5 - يوسيب إيليتشيتش (أتلانتا) - 14 هدفا في 16 مباراة.

6 - تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) - 14 هدفا في 19 مباراة.

7 - كاي هافيرتس (باير ليفركوزن) - 14 هدفا في 22 مباراة.

8 - أندريه سيلفا (أينتراخت فرانكفورت) - 13 هدفا في 21 مباراة.

9 - روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) - 13 هدفا في 21 مباراة.

10 - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - 12 هدفا في 14 مباراة.

تجدر الإشارة إلى أن مبابي، هو اللاعب الوحيد بين أفضل عشرة هدافين في العام 2020، الذي لم يخض أي مباراة رسمية بعد تفشي فيروس كورونا، وذلك بسب قرار الحكومة الفرنسية إنهاء منافسات الدوري المحلي قبل الأوان، وتتويج المتصدر باريس سان جيرمان بلقب المسابقة.