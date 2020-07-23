حصيلة شهرين من تحركات الشرطة العسكرية في تعز وضبط خلايا حوثية داخل المدينة

الخميس 23 يوليو-تموز 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد قائد الشرطة العسكرية فرع محافظة تعز العميد محمد سالم عبدالله الخولاني أن الفرع نفذ أكثر من 920تحركاً خلال الشهرين الماضيين لملاحقة العناصر الخارجة عن النظام والقانون.

وقال في حوار مع صحيفة "26 سبتمبر" الناطقة باسم الجيش، " قمنا بفرض الأمن في مدينة تعز بالتعاون مع الأجهزة الأمنية"، مؤكدا أن الشرطة العسكرية تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة في المهام الموكلة إليها.

كما أكد العميد الخولاني أن الشرطة العسكرية ضبطت عدد من الخلايا التابعة للمليشيا الحوثية في المدينة، بالإضافة إلى احباطها عمليات عديدة لتهريب شحنات مخدرات، وأثار.

وأضاف الخولاني " الشرطة العسكرية لا تعمل منفردة بخصوص الإجراءات الخاصة بحفظ الأمن والتصدي للاختلالات الأمنية داخل المدينة، كونها تعمل ضمن منظومة أمنية متكاملة تشترك فيها كل الوحدات الأمنية والعسكرية في المحافظة تحت إطار قيادة محور تعز واللجنة الأمنية فهي تقوم بتنفيذ المهام الأمنية الموكلة إليها وفقا للتوجيهات، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن داخل المدينة".

وتمكنت قوات الشرطة العسكرية من تسيير عدة حملات أمنية جمعيها تكللت بالنجاح أبرزها إزالة النقاط العشوائية في مدخل مدينة تعز، بحسب العميد الخولاني.

وأوضح أن الشرطة العسكرية استطاعت القيام بعملية تنظيم وترتيب العمل الداخلي في مؤسساتها من خلال توزيع المهام على قيادتها، وذلك بعد بناءها من الصفر بعد الدمار والخراب الذي لحق بها إثر الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي المتمردة على مدينة تعز.