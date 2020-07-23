شائعات لإرباك المشهد والشيخ الزنداني أول المستهدفين

الخميس 23 يوليو-تموز 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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نشر ما يسمى حساب معتقلي الرأي في السعودية، الاربعاء ،خبرا ،اتضح لاحقا انه شائعة، مفادها ان السلطات السعودية استدعت الشيخ عبدالمجيد الزنداني للتحقيق.

وقالت الشائعة ايضا، انه جرى اخضاع الشيخ الزنداني للاقامة الجبرية، في مكان التحقيق، ومنع عنه الاتصال والتواصل مع اسرته.

لكن سرعان ما نفت اسرة الزنداني تلك الانباء جملة وتفصيلا.

وأكد (علي) نجل الشيخ الزنداني -في تصريح مقتضب رصده مأرب برس- ان والده معهم في مقر اقامته مع اسرته بمكة المكرمة ،وان السلطات السعودية لم تستدعيه او تحقق معه.

ويبدو ان من يقف خلف هذه الشائعة وشائعات اخرى قد تظهر مستقبلا،يحاول ارباك المشهد، في وقت ترعى المملكة مشاورات (يمنية -يمنية) وسط تجاذبات سياسية، لتشكيل حكومة جديدة تنفيذا لبنود اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية وما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات.