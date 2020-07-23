إب تشهد تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل الطفل عطران بعد نحو 11 شهرا من وقوع الجريمة

الخميس 23 يوليو-تموز 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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شهدت مدينة إب اليوم الخميس تنفيذ حكم القصاص بحق قاتل الطفل عبدالرحمن أكرم عطران بعد نحو 11 شهرا من الجريمة.

ونفذ حكم الإعدام في ساحة السجن المركزي بمدينة إب، رميا بالرصاص، في جسد الجاني "عبدالله الديلمي" والذي ثبت إدانته قضائيا بجريمة القتل، وبحضور أسرة الجاني وأولياء الدم وعدد من المواطنين.

وقال شهود عيان إنه جرى صباح اليوم تنفيذ حكم الاعدام بحق المتهم "عبدالله الديلمي" بعد أن ثبتت إدانته قضائيا بارتكابه جريمة القتل بشكل متعمد.

وفي السابع من سبتمبر 2019، قتل الطفل "عبدالرحمن أكرم عطران" بعد تعرضه لطلقات نارية في رأسه من مسافة صفر، وشكل مقتله آنذاك استياء وغضب شعبي نتيجة بشاعة الحريمة، لتتحول إلى قضية رأي عام شكل عامل ضغط في سبيل تحقيق العدالة والانتصار لأولياء الدم.

وقبل تنفيذ الحكم كانت بعض الشخصيات توسطت لدى والد الطفل عطران بهدف العفو عن قاتل طفله ،غير ان عطران تمسك بتنفذ حكم الاعدام.