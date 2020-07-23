مقتل مسؤل أمني سعودي كبير

الخميس 23 يوليو-تموز 2020 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - وكالات

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أعلنت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقتل الشيخ العقيد محمد بن مران بن قويد، في ظروف غامضة.

ومحمد بن مران بن قويد ضابط برتبة عقيد وأحد مشايخ قبيلة "الدواسر"، وعثر عليه مقتولًا دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. فيما نشرت قبيلة الدواسر، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، نعي للراحل،

وقالت فيه: "ببالغ الحزن والمواساة تلقينا خبر وفاة الشيخ #محمد_بن_مران_بن_قويد نسأل الله جل وعلا في هذه الأيام المباركه ان يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضا من رياض الجنة، عزاؤنا لقبيلة #الدواسر عامه وال قويد خاصه ولجميع محبيه .. لاتنسوه من دعواتكم".

فيما شارك سعوديون في نعيه عبر هاشتاج #محمد_بن_مران_بن_قويد، في "تويتر"، بنعي الشيخ محمد مران بن قويد، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وكتب الداعية الدكتور عائض القرني :" بأحرّ التعازي، وصادق المواساة، نعزي قبيلة الدواسر وكافة أبناء الوطن في الفقيد الغالي الشيخ الدكتور #محمد_بن_مران_بن_قويد ، رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته، وأحسن عزاء أهله وذويه، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون".