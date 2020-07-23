مقتل مسؤل أمني سعودي كبير عدن تنتفض بمطالبها العاجلة مصادر رفيعة تكشف حقيقة زيارة قيادات في حزب ”الاصلاح اليمني“ الى إيران مصادر في الرياض تكشف عن ”لجنة سداسية“ تم تشكيلها بعد تعثر المفاوضات.. تعرف على أسماء أعضاء اللجنة وجدوه ساجدا وسط الصحراء وهو جثة هامدة .. سعودي يثير الجدل ميتا بخاتمته الخيرة – فيديو هروب أحد ضيوف برنامج الاتجاه المعاكس في قناة الجزيرة بعد مواجهة حامية أزمة خانقة تعصف بأصحاب شركات الطيران العالمية مجلس الأمن القومي التركي يرد على مجلس النواب المصري برد صارم الاعتداء على لاعب بالضرب وإحراق سيارته مقتل مسؤول سعودي بارز في ظروف غامضة
أعلنت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقتل الشيخ العقيد محمد بن مران بن قويد، في ظروف غامضة.
ومحمد بن مران بن قويد ضابط برتبة عقيد وأحد مشايخ قبيلة "الدواسر"، وعثر عليه مقتولًا دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. فيما نشرت قبيلة الدواسر، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، نعي للراحل،
وقالت فيه: "ببالغ الحزن والمواساة تلقينا خبر وفاة الشيخ #محمد_بن_مران_بن_قويد نسأل الله جل وعلا في هذه الأيام المباركه ان يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضا من رياض الجنة، عزاؤنا لقبيلة #الدواسر عامه وال قويد خاصه ولجميع محبيه .. لاتنسوه من دعواتكم".
فيما شارك سعوديون في نعيه عبر هاشتاج #محمد_بن_مران_بن_قويد، في "تويتر"، بنعي الشيخ محمد مران بن قويد، داعين له بالرحمة والمغفرة.
وكتب الداعية الدكتور عائض القرني :" بأحرّ التعازي، وصادق المواساة، نعزي قبيلة الدواسر وكافة أبناء الوطن في الفقيد الغالي الشيخ الدكتور #محمد_بن_مران_بن_قويد ، رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته، وأحسن عزاء أهله وذويه، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون".