عدن تطالب بالكهرباء

الخميس 23 يوليو-تموز 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس

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أفادت صحف يمنية، أن المئات من أبناء العاصمة المؤقتة عدن تظاهروا في ساحة العروض بمديرية خور مكسر، عصر اليوم الأربعاء، احتجاجاً على تردي خدمة الكهرباء.

وأفادت الصحف اليمنية أن المتظاهرين رددوا شعارات طالبوا فيها بتحسين الخدمات في مدينة عدن، لاسيما خدمات الكهرباء التي شهدت تدهوراً لافتاً طوال الأشهر الماضية، إذ ارتفع عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي إلى ما يقارب الخمس ساعات، مقابل ساعتين أو أقل تشغيل، قبل عودة الانقطاع مرة أخرى. وأرجعت مصادر صحفية يمنية تردي خدمات الكهرباء في مدينة عدن، إلى تعثر تنفيذ اتفاق الرياض الذي نص على تفعيل دور جميع سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، وفشل المجلس الانتقالي الجنوبي في إدارة ملف الخدمات منذ إعلانه حالة الطوارئ، والإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية في 27 إبريل الماضي.

وكان مسؤولون في المجلس وعدوا بتحسين الخدمات في عدن ولحج وأبين والضالع، بعد أن يتم التحكم بموارد هذه المحافظات، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ولم يطرأ أي تحسن في الخدمات التي تشهد تدهوراً ملحوظاً. وجاءت مظاهرة اليوم عقب تصاعد دعوات أطلقها النشطاء وأهالي المدينة للخروج احتجاجًا على تردي الخدمات في مدينة عدن، وعلى رأسها خدمات الكهرباء والمياه. وعادت خدمة التيار الكهربائي أمس الأول الاثنين لنحو أربع ساعات فقط خلال 24 ساعة، بما يعادل ساعة ونصف تشغيل مقابل 8 ساعات انقطاع لخدمة الكهرباء، وشمل الانقطاع أغلب مديريات المدينة الساحلية التي تشهد حرارة مرتفعة ونسبة رطوبة عالية في هذه الفترة.

وبحسب الصحف اليمنية، انعكست تأثيرات انقطاع الكهرباء على سكان مدينة عدن، وخصوصاً كبار السن الذين يعانون من أمراض الضغط والسكري ومضاعفات تقدم السن، وسط مخاوف لدى أغلب العائلات من أن يتسبب تردي الكهرباء في الإجهاز على كبار السن، لصعوبة تحمل البقاء في الحر لمدة 8 ساعات أو 5 ساعات متتالية أثناء انقطاع الكهرباء مقابل ساعتين تشغيل. ولا تمتلك أغلب الأسر في مدينة عدن المقدرة لتوفير بدائل لغياب التيار الكهربائي "مولدات، أجهزة شحن، مراوح شحن"، والتي لا تفي بالغرض في كثير من الأوقات. وأشارت الصحف اليمنية أن أزمة الكهرباء خلقت أزمة أخرى في مياه الشرب في مدينة عدن، إذ أن نسبة كبيرة من الأحياء في المدينة يتم جلب المياه فيها عبر تشغيل مولدات ضخ تعمل بالكهرباء، ومع انقطاع التيار طوال ساعات اليوم دفعت الكثير من العائلات مبالغ كبيرة لشراء المياه بواقع 7000 ريال عن الصهريج الكامل. وكان العشرات من سكان مديرية خورمكسر تجمعوا مساء أول من أمس الاثنين في الظلام، بعد انقطاع التيار الكهربائي عن مساكنهم، للمطالبة بعودة الكهرباء، إلا أن قوات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي أطلقت النار في الهواء لتفريق المتظاهرين.