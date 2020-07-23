مصادر رفيعة تكشف حقيقة زيارة قيادات في حزب ”الاصلاح اليمني“ الى إيران

الخميس 23 يوليو-تموز 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كذّب مصدر مسئول في الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، الاربعاء 22 يوليو/تموز، ما تداولته وسائل إعلامية، عن قيام قيادات في الحزب بزيارة إلى إيران، واعتبر تداول مثل هذه الأخبار الكاذبة ”ضرباً من الحمق“.

ونقل الموقع الرسمي للحزب "الإصلاح نت" عن المصدر قوله، إن ما تم تناقله من أخبار كاذبة تعكس النفسية المأزومة لمن يقفون خلف نشر مثل هذه التراهات، والذين لم يرق لهم وقوف الإصلاح الثابت والدائم مع الشرعية والتحالف العربي من أجل استعادة اليمن من سطوة المليشيا الحوثية الانقلابية..

وقال أن نشر هذه الأكاذيب يكشف الجهات التي تخدم مليشيا الانقلاب، وتسعى من وراء إشاعاتها المغرضة لخلخلة صفوف القوى الوطنية المساندة للشرعية.

ووصف المصدر أن هذه المواقع الصفراء لم تتجاوز المهنية في النشر فحسب، بل تتعمد نشر أخبار كاذبة لا يمكن لعاقل تصديقها، في ظل وقوف الإصلاح الكامل مع الشرعية والتحالف في وجه المشروع الإيراني الذي تمثلها مليشيا الحوثي، لا سيما أن الجميع يدرك أن الإصلاح أثبت بما لا يدع مجالاً للتخرص أنه مشروع وطني خالص يتبنى القضية اليمنية التي تجمع عليها كل القوى الوطنية، والمتمثلة في استعادة الدولة الوطنية وإبقاء اليمن في حاضنته العربية والإسلامية وقطع اليد الآثمة التي عبثت باليمن وقتلت أبناءه وشردتهم وفجرت المنازل والمؤسسات.

ودعا المصدر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى النأي بنفسها عن نشر أكاذيب مفضوحة تمثل سقوطاً مخيفاً لقيم الصحافة وأخلاق منتسبيها.