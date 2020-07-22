مصادر في الرياض تكشف عن ”لجنة سداسية“ تم تشكيلها بعد تعثر المفاوضات.. تعرف على أسماء أعضاء اللجنة

الأربعاء 22 يوليو-تموز 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال مصدر حكومي، الاربعاء 22 يوليو/تموز، إن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، والتي تجري في العاصمة السعودية الرياض بين الحكومة وما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتيًا، وصلت إلى طريق مسدود.

وأكد المصدر المتواجد في الرياض، إن "مربع أسود صغير، ونقاشات صعبة ومستمرة، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، والتي ستضم 24 حقيبة وزارية"، بحسب ما نقل مراسل وكالة ”شينخوا“ الصينية.

وأشار الى ان الانتقالي يطالب بكامل حصة المحافظات الجنوبية (12 حقيبة)، وبعد ضغوطات تنازل عن حقيبتين فقط، ويطالب حاليا بـ10 حقائب.

وكشف المصدر عن تشكيل لجنة سداسية، 3 من الشمال (رشاد العليمي-نصر طه-عبدالملك المخلافي) ومن الجنوب (علي منصر-عبدالرحمن السقاف- عبدالعزيز المفلحي).

وعزى سبب تشكيل هذه اللجنة، إلى "إيجاد حل وسط بين مطالب الانتقالي، والإقتراح السعودي الذي ينص على منح الانتقالي 4 وزارات، وباقي الحقائب للأحزاب والمكونات الجنوبية الأخرى".