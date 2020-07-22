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بعد إشاعات وفاته .. شاهد أول ظهور لـلملك سلمان بعد دخوله المستشفى – فيديو

الأربعاء 22 يوليو-تموز 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات
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نشرت وكالة الأنباء السعودية شريط فيديو للملك سلمان بن عبد العزيز من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وهو يترأس اجتماع مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي.

مستشفى بالعاصمة الرياض يوم الاثنين بسبب التهاب في المرارة.

وأفادت ثلاثة مصادر سعودية في تصريح لوكالة "رويترز"، بأن الملك بخير.

 

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