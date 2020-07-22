3 منظمات أممية تحذر من ارتفاع عدد مصابي سوء التغذية جنوبي اليمن طفل يمني في السادسة من عمره يقتل والده بـ”الكلاشينكوف“ لانه لم يشتري له ”حذاء“ إصابات ”كورونا“ ترتفع الى 1640 وصنعاء تستقبل طائرتي شحن مساعدات تواصل الاحتجاجات في عدن وتهديد بالتصعيد.. اتهامات لـ”الانتقالي“ ودعوات للسعودية تقرير استخباراتي فرنسي يكشف عن ”محادثات سرية“ بين ”الانتقالي الجنوبي“ واسرائيل بعد تحركات لـ”الانتقالي الاماراتي“ لاسقاط المحافظة.. ”هادي“ يستدعي محافظ ”المهرة“ ويوجه رسائل هامة لأبناء ووجهاء المحافظة رئاسة البرلمان اليمني تهاجم نواب صنعاء وتصدر بيانا هاما استباقا لإجراء حوثي خطير أثيوبيا تعلن موقفا من أزمة صافر والحوثي يطالب بتدخل طرف ثالث وزير المالية السعودي:بيانات يوليو تبشر بتعاف اقتصاد المملكة اليابان تعتمد دواء رخيص واسع الاستخدام لعلاج كورونا
قالت مصادر محلية بمحافظة تعز (جنوبي غرب البلاد)، ان طفل يبلغ من العمر 6 أعوام أطلق النار على والده بسلاح "كلاشنكوف" وأرداه قتيلاً.
وأوضحت المصادر بان ”محمد سعيد قاسم (50 عاماً، أحد أهالي منطقة الزغارير التابعة لمديرية شرعب الرونة (شمال غرب تعز)، قُتل بطلقة نارية من سلاح كلاشنكوف أطلقها عليه نجله مدين، البالغ من العمر 6 سنوات، عن طريق الخطأ.
وحول تفاصيل الحادثة، قالت المصادر، إن ”نواف“، النجل الأكبر للضحية، سلم شقيقه الطفل مدين السلاح، بعد أن سحب منه مخزن الرصاص، وقال له ممازحاً: "اقتل أبوك ما دام لم يشترِ لك صندل (حذاء) للعيد مثل أخوتك البقية"، فما كان من الطفل إلا أن قبض على السلاح وصوبه نحو والده، لتنطلق طلقة نارية أصابت الأب في البطن.
وأضافت المصادر أنه تم إسعاف الأب في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة بعد نصف ساعة من الحادثة، قبل وصوله إلى المستشفى لتلقي العلاج