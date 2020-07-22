طفل يمني في السادسة من عمره يقتل والده بـ”الكلاشينكوف“ لانه لم يشتري له ”حذاء“

الأربعاء 22 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت مصادر محلية بمحافظة تعز (جنوبي غرب البلاد)، ان طفل يبلغ من العمر 6 أعوام أطلق النار على والده بسلاح "كلاشنكوف" وأرداه قتيلاً.

وأوضحت المصادر بان ”محمد سعيد قاسم (50 عاماً، أحد أهالي منطقة الزغارير التابعة لمديرية شرعب الرونة (شمال غرب تعز)، قُتل بطلقة نارية من سلاح كلاشنكوف أطلقها عليه نجله مدين، البالغ من العمر 6 سنوات، عن طريق الخطأ.

وحول تفاصيل الحادثة، قالت المصادر، إن ”نواف“، النجل الأكبر للضحية، سلم شقيقه الطفل مدين السلاح، بعد أن سحب منه مخزن الرصاص، وقال له ممازحاً: "اقتل أبوك ما دام لم يشترِ لك صندل (حذاء) للعيد مثل أخوتك البقية"، فما كان من الطفل إلا أن قبض على السلاح وصوبه نحو والده، لتنطلق طلقة نارية أصابت الأب في البطن.

وأضافت المصادر أنه تم إسعاف الأب في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة بعد نصف ساعة من الحادثة، قبل وصوله إلى المستشفى لتلقي العلاج