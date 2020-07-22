إصابات ”كورونا“ ترتفع الى 1640 وصنعاء تستقبل طائرتي شحن مساعدات

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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا إلى 1640، بعد تسجيل 11 إصابة جديدة.
وقالت اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا، في بيان، إنها سجلت حالتي وفاة جديدتين، ما يرفع الإجمالي إلى 458 وفاة، من بينها 192 وفاة في محافظة حضرموت التي تعد البؤرة الرئيسية للفيروس، كما سجلت تعافي 10 من المصابين، ليرتفع الإجمالي إلى 751 متعافيا.
وفي السياق، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( يونيسف)، الأربعاء، وصول طائرتي شحن إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، تحملان على متنهما أكثر من 41 طناً من المستلزمات الوقائية ضد فيروس كورونا.