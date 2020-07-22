أثيوبيا تعلن موقفا من أزمة صافر والحوثي يطالب بتدخل طرف ثالث وزير المالية السعودي:بيانات يوليو تبشر بتعاف اقتصاد المملكة اليابان تعتمد دواء رخيص واسع الاستخدام لعلاج كورونا علاقة سرية تربط إيران بجماعة ارهابية لتهريب السلاح والنفط للحوثيين والتحايل على أمريكا ثلاثة شروط يضعها هادي على الانتقالي ومصدر يكشف عن اتفاق معدل وموقف الرئاسة ووعود سعودية البرلمان التونسي يتحول إلى مسرح للعنف وسياسيون يطالبون الرئيس بفرض الحالة الإستثنائية في البلاد المنظمة الدولية للهجرة:بسبب الصراعات وانعدام الأمن نزوح أكثر من 100 ألف يمني مراوغات حوثية وإبتزاز للجمتع الدولي في إحداث أكبر كارثة بيئية في العالم واشنطن ترصد 5ملايين دولار للمساعدة بالقبض على مسؤول فنزويلي قتلى وجرحى لمليشيات الحوثي في لغم أرضي كانت قد زرعتة في وقت سابق
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن بيانات شهر يوليو الجاري تبشر بتعاف اقتصادي لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية.
وأضاف الجدعان أن وتيرة انكماش اقتصاد السعودية ستقل على الأرجح عن 6.8% توقعها صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن الطلب على السياحة في السعودية زاد في يوليو بفضل الطلب المحلي.
وأوضح الجدعان أن الإنفاق في الميزانية المعلن في ديسمبر سيظل على الأرجح دون تغيير حتى نهاية العام، لكن مع إعادة التخصيص لبعض القطاعات.
وقال "نقيم احتياجات الاقتصاد السعودي وسنقدم الدعم المطلوب لضمان التعافي، وضريبة الدخل ستتطلب الكثير من الوقت للإعداد ولا خطة وشيكة لتطبيقها لكننا لا نستبعد أي شيء".
ولفت الجدعان إلى أن السعودية أصدرت ديونا محلية تزيد بكثير عما كان مخططا لهذا العام.