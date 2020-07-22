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وزير المالية السعودي:بيانات يوليو تبشر بتعاف اقتصاد المملكة

الأربعاء 22 يوليو-تموز 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن بيانات شهر يوليو الجاري تبشر بتعاف اقتصادي لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية.

وأضاف الجدعان أن وتيرة انكماش اقتصاد السعودية ستقل على الأرجح عن 6.8% توقعها صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن الطلب على السياحة في السعودية زاد في يوليو بفضل الطلب المحلي.

وأوضح الجدعان أن الإنفاق في الميزانية المعلن في ديسمبر سيظل على الأرجح دون تغيير حتى نهاية العام، لكن مع إعادة التخصيص لبعض القطاعات.

وقال "نقيم احتياجات الاقتصاد السعودي وسنقدم الدعم المطلوب لضمان التعافي، وضريبة الدخل ستتطلب الكثير من الوقت للإعداد ولا خطة وشيكة لتطبيقها لكننا لا نستبعد أي شيء".

ولفت الجدعان إلى أن السعودية أصدرت ديونا محلية تزيد بكثير عما كان مخططا لهذا العام.

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