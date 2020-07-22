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اليابان تعتمد دواء رخيص واسع الاستخدام لعلاج كورونا

الأربعاء 22 يوليو-تموز 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات
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اعتمدت وزارة الصحة اليابانية ديكساميثازون، العقار الرخيص الواسع الاستخدام من عائلة الستيرويدات، علاجا ثانيا لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا بعد أن أظهرت تجارب في بريطانيا خفضه معدل الوفاة بين المرضى في المستشفيات.

وأدرجت الوزارة ديكساميثازون كخيار علاجي إلى جانب عقار ريمديسفير المضاد للفيروسات الذي تنتجه شركة "غيلياد ساينسز" في أحدث مراجعة لكتيب الإرشادات الخاص بفيروس كورونا، ونالت المراجعة تغطية واسعة النطاق في وسائل الإعلام اليابانية يوم الأربعاء.

وأظهرت نتائج تجارب أعلن عنها الباحثون في المملكة المتحدة الشهر الماضي أن ديكساميثازون هو العقار الأول في إنقاذ مرضى كوفيد-19 فيما قال العلماء إنه تطور كبير في مساعي التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وشركة نيتشي-إيكو اليابانية من بين شركات الأدوية التي تنتج ديكساميثازون.

وأكدت النتائج الكاملة للتجارب السريرية العشوائية الكبيرة التي نشرت يوم الجمعة الماضي، في دورية "نيو إنغلاند الطبية" فوائد ذلك العقار في علاج حالات الإصابة المتقدمة أو المعتدلة من كوفيد-19.

وفقا لحصيلة رويترز، تجاوز عدد الإصابات بالفيروس عالميا 15 مليون حالة، فقد أصاب 15,009,213 شخصا، أي ثلاثة أضعاف حالات الإنفلونزا المستعصية المسجلة سنويا، وفقا لأرقام منظمة الصحة العالمية، في حين تجاوز عدد الوفيات 616 ألفا خلال سبعة أشهر، وهو رقم يقارب أعلى حصيلة وفيات مسجلة للإنفلونزا. 

وأتت هذه الحصيلة الأخيرة، بعد أن سجلت الهند، التي تعتبر الدولة الثالثة من الأكثر تضررا بجائحة كوفيد-19 (بعد الولايات المتحدة والبرازيل)، قرابة 40 ألف حالة جديدة في تحديثها اليومي.

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