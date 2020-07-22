عاجل:ثلاثة شروط وضعها هادي على الانتقالي ومصدر يكشف عن اتفاق معدل وموقف الرئاسة ووعود سعودية

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أكد مصدر حكومي يمني الاربعاء ان موقف الرئاسة اليمنية ومطالبها لتوقيع اتفاق الرياض «المعدل» ثابتة ولم تتغير.
ونقلت الجزيرة عن المصدر قوله ان الرئيس هادي اشترط إلغاء الإدارة الذاتية وإعادة الأموال التي نهبها اضافة الى عودة الوضع بسقطرى مقابل إشراك الانتقالي في الحكومة.
واوضح ان ما يسمى المجلس الإنتقالي لم يسلم جميع الأموال المنهوبة من حضرموت وعدن كما أعلن.
واكد المصدر ان المجلس الانتقالي سحب عشرات المليارات من بنوك عدن خلال الشهرين الماضيين.
واشار المصدر الحكومي الى ان هناك وعود سعودية بالضغط على المجلس الانتقالي وان مشاورات الرياض شبه متوقفة.
وفيما يخص اتفاق الرياض المعدل الذي اشار اليه المصدر الحكومي ،كان مسؤول يمني، كشف امس عن مساعٍ لعقد اتفاق جديد يكون بديلا لـ"اتفاق الرياض" الذي وقعته الحكومة اليمنية وما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقال نائب رئيس مجلس النواب، عبد العزيز جباري ، إن ما اسماه "اتفاق الريتز" سيركز على تنفيذ الشق السياسي من ”اتفاق الرياض“ فقط، والذي يتعلق بتشكيل حكومة وتعيين محافظين ومديري أمن لبعض المحافظات.