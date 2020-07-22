البرلمان التونسي يتحول إلى مسرح للعنف وسياسيون يطالبون الرئيس بفرض الحالة الإستثنائية في البلاد المنظمة الدولية للهجرة:بسبب الصراعات وانعدام الأمن نزوح أكثر من 100 ألف يمني مراوغات حوثية وإبتزاز للجمتع الدولي في إحداث أكبر كارثة بيئية في العالم واشنطن ترصد 5ملايين دولار للمساعدة بالقبض على مسؤول فنزويلي قتلى وجرحى لمليشيات الحوثي في لغم أرضي كانت قد زرعتة في وقت سابق صراع السلطة وتقاسم الثروة يعصف بقيادات الحوثي في صنعاء السعودية توجه بطلب لمجلس الأمن بضرورة اتخاذ تدابير قوية للقضاء على خطر صافر الارصاد يحذر المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية احتجاز أركان حرب اللواء 35 مدرع وعدد من قيادات اللواء في مدخل ”التربة“ وقائد مقاومة ”الحجرية“ يعلن إفشال مخططات التآمر دعوة جنوبية لـ”انتفاضة شعبية عامة في كافة المديريات والأحياء“
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، نزوح أكثر من 100 ألف شخص في اليمن، منذ مطلع العام الجاري، بسبب الصراع وانعدام الأمن وانتشار فيروس كورونا.
وقالت المنظمة، في تقرير: “مرت قرابة 6 سنوات منذ اندلاع الحرب في اليمن، لكن الصراع لا يزال محتدما”.
وأضافت: “منذ مطلع العام الجاري، نزح أكثر من 100 ألف شخص في اليمن، معظمهم بسبب القتال وانعدام الأمن”.
وتابعت: “مع ذلك، بدأ كورونا في الظهور كسبب جديد للنزوح الداخلي في جميع أنحاء اليمن”.
وتحدث التقرير أنه “منذ 30 مارس/آذار الماضي، إلى 18 يوليو/تموز الجاري، سجلت المنظمة نزوح أكثر من 10 آلاف شخص، معظمهم انتقلوا بسبب بمخاوف من الإصابة بالفيروس، وتأثير تفشي المرض على الخدمات والأزمة الاقتصادية المتفاقمة”.
ونقل التقرير عن رئيسة بعثة المنظمة في اليمن، كريستا روتنشتاينر، قولها إن “الوضع في البلاد صعب للغاية، لا سيما في مناطق مثل محافظة عدن (جنوب)، حيث ترفض المستشفيات استقبال الحالات المشتبه إصابتها بكورونا”.