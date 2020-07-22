المنظمة الدولية للهجرة:بسبب الصراعات وانعدام الأمن نزوح أكثر من 100 ألف يمني

الأربعاء 22 يوليو-تموز 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، نزوح أكثر من 100 ألف شخص في اليمن، منذ مطلع العام الجاري، بسبب الصراع وانعدام الأمن وانتشار فيروس كورونا.

وقالت المنظمة، في تقرير: “مرت قرابة 6 سنوات منذ اندلاع الحرب في اليمن، لكن الصراع لا يزال محتدما”.

وأضافت: “منذ مطلع العام الجاري، نزح أكثر من 100 ألف شخص في اليمن، معظمهم بسبب القتال وانعدام الأمن”.

وتابعت: “مع ذلك، بدأ كورونا في الظهور كسبب جديد للنزوح الداخلي في جميع أنحاء اليمن”.

وتحدث التقرير أنه “منذ 30 مارس/آذار الماضي، إلى 18 يوليو/تموز الجاري، سجلت المنظمة نزوح أكثر من 10 آلاف شخص، معظمهم انتقلوا بسبب بمخاوف من الإصابة بالفيروس، وتأثير تفشي المرض على الخدمات والأزمة الاقتصادية المتفاقمة”.

ونقل التقرير عن رئيسة بعثة المنظمة في اليمن، كريستا روتنشتاينر، قولها إن “الوضع في البلاد صعب للغاية، لا سيما في مناطق مثل محافظة عدن (جنوب)، حيث ترفض المستشفيات استقبال الحالات المشتبه إصابتها بكورونا”.