واشنطن ترصد 5ملايين دولار للمساعدة بالقبض على مسؤول فنزويلي

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الثلاثاء، أن بلاده فرضت عقوبات على رئيس المحكمة العليا في فنزويلا، مايكل مورينو، ورصد 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن "العقوبات على مورينو جاءت بسبب اتهامات أمريكية له بالفساد"، مشيرًا أن "العقوبات تشمل أيضا زوجة مورينو".
وأشار البيان على لسان بومبيو إلى أن "الولايات المتحدة تواصل وقوفها مع الشعب الفنزويلي من أجل مكافحة الفساد، وإعادة تأهيل الديمقراطية بشكل سلمي" وفي 12 مارس/آذار الماضي، أدين مورينو، من قبل محكمة منطقة فلوريدا الجنوبية، في القضية الفيدرالية التي رفعت باتهامات موجهة له متعلقة بالرشوة وغسيل أموال.
وفي العام 2017 أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية مورينو على قائمة العقوبات بموجب مرسوم رئاسي رقم 13692 خاص بفنزويلا.
وبموجب العقوبات التي فرضت عليه الثلاثاء، سيتم تعليق دخلو مورينو وزوجته للولايات المتحدة حتى إشعار آخر