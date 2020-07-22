قتلى وجرحى لمليشيات الحوثي في لغم أرضي كانت قد زرعتة في وقت سابق

الأربعاء 22 يوليو-تموز 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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لقي 6 عناصر من مليشيا الحوثي مصرعهم اليوم الثلاثاء بانفجار عبوة ناسفة زرعوها في وقت سابق جنوب محافظة الحديدة.

وقالت مصادر ميدانية إن عبوة ناسفة انفجرت في طقم حوثي في جبهة حيس وحولت من كان على متنه إلى أشلاء، وذلك حسب ما ذكره "المركز الإعلامي لألوية العمالقة".

وتواصل المليشيات الحوثية زرع الألغام والعبوات الناسفة في المناطق التي مازالت تسيطر عليها في بعض قرى حيس وغيرها من مديريات الساحل الغربي.

وسُجل المئات من الضحايا في صفوف المدنيين بإنفجار ألغام الحوثي وعبواته الناسفة التي زرعتها في كافة المناطق السكنية بالمحافظة.